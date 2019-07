L'ora del te e quella delle cessioni. La Juve volerà sempre più spesso in Inghilterra e lo farà per pure ragioni di mercato. Come racconta Tuttosport, Fabio Paratici potrebbe spostare il suo quartier generale in qualche albergo di lusso londinese. Nei prossimi giorni, Londra sarà infatti il centro nevralgico delle operazioni juventine. A partire da Dybala, sul quale resistono gli interessi di United e Tottenham. O anche l'Everton per Kean. Attenzione, poi, al caso spinoso di Perin: la Juve ha trovato un accordo con l'Aston Villa, ma il giocatore frena. Attende l'Arsenal, invece, Khedira; per Mandzukic si è mosso il Wolverhampton. Infine, spazio a Cancelo: il City è chiamato ad affondare. 11 giorni ancora per il mercato di Premier. Saranno lunghissimi.