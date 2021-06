Dopo la conferenza stampa d'addio alla Juventus, Fabio Paratici è pronto a voltare pagina e ripartire da una nuova avventura, come aveva detto anche nella parte finale del suo messaggio di saluti qualche giorno fa. Dopo 11 anni in bianconero il dirigente prenderà un volo di sola andata per Londra, e - giochi del destino - la sua futura squadra dovrebbe essere un'altra bianconera: il Tottenham. Gli Spurs infatti solo alla ricerca di un direttore sportivo da più di dieci anni, da quando Damien Comolli ha lasciato libero quel ruolo nel 2008.



NIENTE COPPIA - Negli ultimi giorni i contatti sono diventati sempre più fitti, e come riporta The Athletic la trattativa sta proseguendo in modo positivo e il presidente del club inglese Daniel Levy è sempre più convinto di puntare su Fabio Paratici per il mercato degli Spurs. Non solo lui però, perché il Tottenham sta provando il doppio colpo dall'Italia cercando di riproporre la coppia con Antonio Conte come ai tempi della Juve. In panchina infatti è lui l'obiettivo numero uno per il dopo Mourinho: come riporta Calciomercato.com però l'allenatore vuole prendersi ancora qualche giorno per valutare la proposta e più passano i giorni e più aumentano i dubbi. C'è ancora distanza tra domanda e offerta e inoltre Conte non sarebbe convintissimo del progetto tecnico. Per Paratici, invece, il futuro in Inghilterra è sempre più probabile.