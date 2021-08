La Nazione (Firenze) scrive che Pole Nikolavedono il proprio mercato in fibrillazione: l'Atalanta ha superato il tetto dei 12 milioni per il terzino, che vuole però solo il Marsiglia. Intanto la Fiorentina tiene calde le alternative Zappacosta e Stryger Larsen. ​Kouyaté del Metz invece potrebbe essere un valido centrale in caso di partenza di Milenkovic,