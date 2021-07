Tra la Juventus eprova a inserirsi... Fabio Paratici. Proprio lui. L'ex dirigente bianconera, ora al Tottenham, sta pensando di fare un tentativo per il centrocampista bosniaco che conosce molto bene per il passato insieme a Torino. Il giocatore è in uscita dal Barcellona disposto anche di liberarlo a zero pur di risparmiare sul suo ingaggio, la preferenza di Pjanic rimane la Juve ma Paratici ci pensa davvero e potrebbe fare presto un tentativo.