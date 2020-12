A gennaio comincia la sessione invernale del calciomercato, utilizzata dalle squadre per puntellare la rosa e aggiustare quanto non ha funzionato nella prima parte di stagione. Oltre a questo, i club sono attivi anche sul fronte dei calciatori che andranno in scadenza di contratto. In particolare, la Juventus continua a monitorare quanto succede al Milan, con i rinnovi di Donnarumma e ​Calhanoglu, Gazidis, intervistato su La Gazzetta dello Sport, in merito ha detto: "Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità, e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo".