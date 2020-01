di Lorenzo Bettoni

Sei mesi di scambi saltati. Tra l'estate e gennaio la Juve ha provato ad imbastire scambi di mercato con diversi top club europei, fallendo quasi sempre. L'unico riuscito è quello con il Manchester City: Cancelo da Guardiola e Danilo da Sarri con ricco conguaglio a favore del club bianconero e super valutazione di entrambi i calciatori. Cancelo venne valutato 65 milioni, Danilo 37 diventando la cessione più onerosa nella storia del club inglese. L'altro mini-scambio portato a termine è quello di pochi giorni fa con il Barcellona: Marques in Italia per Matheus Pereira con valutazione dei due attorno agli otto milioni di euro.



AFFARI SALTATI - E con il Barcellona Paratici è stato in contatto davvero tanti mesi. In estate c'era la possibilità di scambiare Rakitic con Federico Bernardeschi. La Juve provò a piazzare al Nou Camp anche Mario Mandzukic, ma senza fortuna. Lo scambio tra Rakitic e Berna è stato riproposto anche nei primi giorni di mercato invernale trovando però i soliti ostacoli: quelli sulla valutazione dei due calciatori e lo stipendio del centrocampista del Barça. L'ex Fiorentina è stato anche al centro di altre voci, come lo scambio con Paquetà che però i bianconeri non hanno mai davvero (almeno ufficialmente) trattato in maniera seria con il Milan.



DE SCIGLIO - Una trattativa seria era quella messa in piedi con il Psg per lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa. Anche questo fatto più per motivi economici che non tecnici. Alla fine è saltato pure questo proprio perché la Juve ha preferito non cedere l'unico terzino bloccato a disposizione di Sarri. Le necessità economiche e di plusvalenza, però, sono sempre lì sul tavolo e sono tema attualissimo nella pila di dossier di Fabio Paratici. Per questo, negli ultimi giorni di mercato, non sono esclusi colpi di scena, scambi, o tentativi di scambio. Il tempo stringe, però. La Juve, salvo sorprese, farà cassa con la cessione di Emre Can ma serviranno anche altre plusvalenze, tra gennaio e l'estate. Per questo non sono esclusi altri colpi di scena.



