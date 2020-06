1







di Mattia Pintus

La Juventus guarda al futuro ed il futuro non può che essere in mano ai giovani. La società ha compiuto il suo primo passo già negli anni precedenti, cercando sempre di aggiungere ad una rosa dall'età media esperta qualche giovane di buone prospettive o, addirittura, prossimo all'affermarsi. Una scelta che ha garantito solidità alla Juventus degli ultimi otto Scudetti, ma che potrebbe essere rivista fin dalla prossima sessione di mercato. Infatti, la squadra di Sarri ha tanti giocatori a fine ciclo, tecnico come nel caso ad esempio di Gonzalo Higuain e Sami Khedira, ma anche per ragionevoli limiti di età (Giorgio Chiellini su tutti). Così, ecco che Fabio Paratici ha lavorato per alleggerire gli addii dei "vecchi", inserendo qualche nuovo negli anni, ma, soprattutto, puntando sulla linea verde nella prossima stagione.



