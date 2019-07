Le casse della Juve tirano un sospiro lungo un viaggio Milano-Londra. Che è breve, ma che è pure lunghissimo se di mezzo ci sono situazioni delicate come quella di Mattia Perin. Una giocata da fuoriclasse, quella di Fabio Paratici. Che è volato in direzione Inghilterra per chiudere la cessione del portiere all'Aston Villa, fresca di ritorno in Premier League. Il portiere è convinto, e dopo la batosta legata al Benfica non si opporrà alla destinazione. Per i bianconeri, gli stessi 15 milioni promessi dai lusitani, mentre 3 milioni (bonus compresi) andranno all'estremo difensore. Finita qui? Macché.



KEAN E KHEDIRA - Le ore in Inghilterra scorrono frenetiche perché Paratici condensa altre due situazioni, più o meno spinose. La prima riguarda Sami Khedira: dopo l'offerta del Fenerbahce, oggi si è fatto sotto il Wolverhampton. Premier che non dispiace al tedesco, adesso più vicino all'addio e un po' meno alla rescissione contrattuale. Insomma, può arrivare un indennizzo pure per i bianconeri. Altra storia rispetto all'uscita di Moise Kean: l'Everton fa sul serio e mette in fila Ajax e Arsenal. La Juventus non si schioda dai 40 milioni di richiesta, ma vuole pure mantenere un controllo indiretto sul suo futuro. Se i Toffees accetteranno, allora si farà. Il giocatore ha già fatto le valigie.