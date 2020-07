Fabio Paratici, a Sky Sport, ha parlato di Juve-Lazio e non solo.



CHAMPIONS - "Obiettivo Champions? Ti correggo: il nostro obiettivo è cercare di vincere con la Lazio, arrivare a vincere lo scudetto. Abbiamo tempo fino al 2 agosto, poi penseremo alla Champions con serenità. Grande voglia di giocare tutte le partite"



FUTURO SARRI - "Incerto? Lo dite voi. Se se ne parla fuori, se ne parla dentro. Sono qui da 10 anni. Per 9 siamo stati quasi sempre primi in classifica. 5 anni di Allegri con 9 titoli su 10 con Supercoppe perse e vinte, ogni volta che c'è stato un pareggio, o anche dopo le vittorie c'è stata una riunione interna... ormai siamo abituati, ci ridiamo sopra e l'abbiamo fatto anche con Sarri. L'anno prossimo sarà lui l'allenatore? Senz'altro".



RONALDO E SARRI - "Normalissimo rapporto. Cristiano persona sensibile, educata, che non fa pesare il suo status di migliore al mondo. 5 Champions, 5 Palloni d'Oro: dialogo normale con dirigenti, calciatori e allenatore. Come tutti tra allenatore e calciatore".



DYBALA - "Senz'altro per il rinnovo di Dybala? Come ho detto anche altre volte stiamo parlando con suo entourage, stiamo sulla stessa linea, migliore soluzione possibile e deve continuare a restare con noi. Giocatore importantissimo e deve dare tanto nei prossimi anni".



RONALDO - "Cristiano è super convinto di rimanere, sta molto bene da noi".