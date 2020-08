1









Fabio Paratici, CFO della Juve, ha parlato a Sky prima della gara contro il Lione: "Senza tifosi, ma come con l'Atletico? Ce lo auguriamo. Senza i tifosi è più difficile, ma sono alibi che non ci prendiamo, è una partita bella da giocare, c'è una prospettiva importante davanti, la Final Eight di Lisbona. Concentriamoci su questa.



Parole di Sarri? Ha ripetuto esattamente quello che ho detto io tre quattro volte. I giudizi per tutti non sono mai presi su una singola partita, ma sulla stagione, sulle cose buone e meno buone, che comunque ci sono. Concentriamoci su oggi, tutto il resto è in secondo piano. Quindi avanti con Sarri? Certo, ma concentriamoci su questa partita e sul futuro, il resto viene dopo.



Sia Paratici che Nedved hanno messo anche la dirigenza sotto osservazione? Io credo che quando sei alla Juve e ci sono persone che sono state tanti anni alla Juve lì in studio, sanno che alla Juve è così, c'è tanta responsabilità, è bello avere questa responsabilità. Lo impari qua quando non lo sai da prima. Non è strano, è la normalità, è un piacere, conviviamo da sempre con questo. Scelta di Sarri, quanto pesa la coppa vinta con il Chelsea? Ha fatto molto bene diverse stagioni, non ha vinto solo un'Europa League, ha avuto un bel percorso, ha giocato un bel calcio, si è meritato la Juve. Tornando al discorso di prima, noi arriviamo dalla vittoria del nono scudetto consecutivo, una finale di Coppa Italia persa ai rigori, non possiamo farci confondere da giudizi esterni o chiacchiere, giochiamo questa partita e siamo molto concentrati.



Ronaldo? Sta come sempre molto bene, ancora meglio quando gioca in Champions. La sente come la sua competizione, l'ha mostrato tante volte. E' una competizione diversa, si respira un'aria diversa, e lui la sente tanto. Volevo anche dire come il mister, bisogna fare un plauso ai giocatori e a tutti quelli che hanno lavorato con noi, perché sono 3000 giorni che la Juve è campione d'Italia, non bisogna dimenticarlo per rispetto loro. Spesso viene dimenticato, ma il loro lavoro non può esserlo, si vince per questo".