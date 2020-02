Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport, ha presentato Juve-Brescia.



PRESSIONE - "La pressione ce la mettiamo da soli, quando sei un professionista ti aspetti tanto. Alla Juve ce la mettiamo ancora di più da soli, per l'istituzione che rappresentiamo, la pressione che abbiamo. Guardiamo ad aprile, a maggio. Tutto normale".



SARRI - "In discussione? Alla Juve siamo ogni giorno tutti in discussione, è il decimo anno che sono qui, sono 8 anni che vinciamo. 16 titoli in 8 anni e ogni anno in discussione, è esattamente come gli altri anni".