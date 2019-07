Ne ha parlato Sportitalia: Fabio Paratici è già rientrato in missione in Italia. O meglio: lo farà domani, direzione Milano. Il dirigente bianconero rientrerà al quartier generale del mercato bianconero: l'obiettivo primario restano le uscite, ma con un occhio attento agli ultimi due colpi in entrata. Chiesa e Icardi, Icardi e Chiesa. La Juve continua a pensare a chiudere colpi, ma restano chiaramente parecchi dubbi su chi dovrà lasciare la squadra allenata da Maurizio Sarri. Che da Singapore è stato chiaro: 'C'è una rosa ampia in alcune zone del campo'. In ogni caso, resterà Pavel Nedved insieme alla squadra nella restante parte della tournée asiatica.