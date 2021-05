lascia la Juventus. A confermarlo è una nota del club uscita poco fa, attraverso la quale la società bianconera fa sapere che non verrà rinnovato il contratto in scadenza tra un mese. La conferenza d'addio è in programma per il 4 giugno, intanto l'uomo mercato della Juve ha parlato così sul sito ufficiale: "Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni.. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide".