Dopo averci provato quando era alla Juve - con un blitz a Londra - Fabio Paratici torna alla carica didel Wolverhampton. L'ex dirigente bianconero sta provando a portare il giocatore al Tottenham su richiesta di Nuno Espirito Santo, che l'ha già allenato ai Wolves e apprezza molto le sue qualità. Traoré è sempre piaciuto anche a Paratici che proprio un anno fa tentò l'approccio per portarlo alla Juve durante uno dei suoi viaggi in Inghilterra. Allora la richiesta del Wolverhampton era troppo alta, ora ci riprova per il Tottenham.