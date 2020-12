Fabio Paratici, a DAZN, parla di Parma-Juve e non solo.



JUVE IN CRESCITA - "8 punti in meno? Buonasera a tutti. Le nostre prestazioni sono in grande crescita. Miglioriamo ogni partita, anche con l'Atalanta- che ha stile internazionale - abbiamo fatto una buona partita, c'è rammarico per non averla vinta, ma siamo contenti della prestazione. I punti si guarderanno alla fine".



ALTERNATIVE - "Poche alternative? Noi non giochiamo solo per i 2 attaccanti, arrivano in zona gol tutti i giocatori. La lucidità dev'essere di tutti quelli che arrivano al tiro o all'ultimo passaggio. Rosa competitiva e l'abbiamo dimostrato, anche in Champions. Tranquilli, cerchiamo di migliorare, domenica dopo domenica cercando di giocare un buon calcio e di migliorare".



DYBALA - "Non ha niente di grave, affaticamento che l'ha messo nelle condizioni di non venire con noi a Parma. Sta bene, ha dovuto recuperare dall'infortunio con il Lione, poi la pausa nazionali e quel problema. Ora ce lo possiamo godere. Il futuro e le voci? Sì, beh, il presidente è stato chiarissimo. Ogni giorno di tutto l'anno abbiamo le voci di mercato, siamo abituati, in tempo di mercato di più, in tempo non di mercato poco meno. Siamo abituati alle speculazioni".