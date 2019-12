Fabio Paratici ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Sampdoria: "Siamo felici per il record di Buffon, è un pezzo di storia del calcio italiano - ha detto a Sky Sport - Sono sicuro che ora pensi a fare il calciatore, poi deciderà lui cosa sarà meglio fare. La Supercoppa? Ora siamo concentrati sulla gara con la Samp, per noi importantissima. Pensiamo a una partita alla volta come al solito, i giocatori che schieriamo sono sempre di alto livello perché abbiamo una rosa di alto livello. E siamo contenti così. Il tridente? Io mi diverto anche a vedere Douglas Costa, Ramsey o Bernardeschi. Mi diverto quando la squadra gioca con un certo spirito".