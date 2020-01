Per la sfida di Coppa Italia contro la Roma, Maurizio Sarri ha fatto sei cambi di formazione rispetto alla Juventus che ha battuto il Parma. Ai microfoni di RaiSport il commento di Fabio Paratici: "Abbiamo una rosa che reputiamo molto competitiva e l'allenatore cerca di sfruttarla nel migliore dei modi". Tra le conferme c'è Ronaldo: "Cristiano è Cristiano, il miglior calciatore al mondo. La sua presenza è importante per i compagni, per la gente e anche per gli avversari, credo. Anche lui cerchiamo di sfruttarlo nel migliore dei modi".



MERCATO - Spazio anche al mercato, con Marko Pjaca a un passo dal Cagliari: "Siamo molto vicini. Fino a ottobre/novembre non era disponibile e quindi non è stato possibile trasferirlo a luglio. Si è preparato con noi e ora sta molto bene, sono due mesi che viene in panchina e fa tutti gli allenamenti. Siamo contenti di aver trovato una società importante come il Cagliari che può dargli l'opportunità di giocare e rimettersi in mostra. Sarà un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto".