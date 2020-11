Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport nel prepartita della gara tra Juventus e Ferencvaros, sfida decisiva per qualificarsi agli ottavi, con due giornate d'anticipo. Ecco le sue parole:



DYBALA - "Passi avanti per il rinnovo? Cifre troppo alte per questo momento storico? E' un discorso complicato, ampio che non affronterei ora perché inizia la partita. Con Dybala siamo in ottimi rapporti, parliamo quotidianamente e ogni giorno stiamo affrontando questo tema del rinnovo. E' un discorso ampio, che non riguarda solo il calcio ma tutto il mondo del lavoro.



MORATA - Noi mossi in anticipo sul risparmio vista la formula? E' arrivato con questa formula, che abbiamo usato molto quest'estate, con diritto o obbligo a determinate condizioni. Noi come altri, visto il momento.



QUALIFICAZIONE STASERA O PRIMO POSTO? - Scegliamo di giocare la nostra partita al massimo guardando noi stessi, poi alle 23 guardiamo il risultato degli altri.



RONALDO E PIRLO - Tra campioni si intendono bene. E' facile. Condividono determinati status, c'è un bel rapporto come con tutti, ma con alcuni, anche per questioni di età, status, è più facile avere un rapporto profondo, più che con un giovane. Quello che si stavano dicendo non lo so, ma è un'intesa abbastanza facile.



MCKENNIE - Inserimento veloce? E' un ragazzo molto esuberante e intelligente, da qualche anno in Europa abituato a un certo tipo di calcio e di ambiente. Noi ci contiamo molto, abbiamo grandi aspettative, è già a un bel livello ma ha ampissimi margini di miglioramento. Viene da un altro calcio e qui può crescere moltissimo, tatticamente e in tutto, quello che facciamo in Italia è superiore a tanti altri Paesi. Qui da noi si fa molto diverso e chi arriva dall'estero può imparare. Ma ci vuole un alunno bravo per farlo".