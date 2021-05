2









Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Bologna, decisiva per l'accesso alla prossima Champions League: "Noi giochiamo tutto l'anno partite da dentro o fuori, siamo abituati a dover vincere sempre o quasi. Arrivamo con grande entusiasmo dopo la vittoria in coppa Italia, è il secondo titolo di quest'anno, anche il 19esimo della nostra gestione, ci rende orgogliosi. Stasera giochiamo una partita importante, arriviamo per vincerla come sempre, come tutte le altre.



RONALDO OUT DAI TITOLARI - Ronaldo sta bene, solamente abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni, mercoledì è stata molto dispendiosa, quindi con il mister hanno deciso di andare in panchina ed essere pronto per entrare. E' assolutamente disponibile.



SETTIMANA DECISIVA PER IL FUTURO - Anche di Pirlo? Sì, certo non è una partita a cambiare la strategia di una società, intanto siamo concentrati solo su questa gara perché è molto importante per progettualità, società e obiettivi. Siamo su questa gara e non sul resto.



DECISIONE GIA' PRESA - Siamo molto concentrati, da un mese, sul day by day e su partita per partita, lo chiediamo ai giocatori e a noi stessi. Questo è quello che dobbiamo fare".