Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della sfida contro l’Atalanta: “La settimana di avvicinamento l’avevamo preparata in maniera uguale agli altri anni quando giocavamo per lo scudetto. Quest’anno giochiamo ogni partita per vincere, l’abbiamo vissuta come le altre volte”



SU RONALDO – “Ronaldo ha giocato tantissime partite, doveva fare anche una gestione diverse delle tre della nazionale ma poi le ha dovute giocare tutte. Si è allenato questa settimana, ieri si sentiva un po’ carico ai flessori, metterlo a rischio per una partita rispetto alle prossime che andremo a giocare abbiamo deciso di comune accordo che fosse meglio stesse a riposo”



DONNARUMMA E CHALANOGLU – “Obiettivi? Le voci ci sono sempre, per ogni argomento di mercato. Voi siete bravissimi a scoprire e creare situazioni di discussione. In questo momento siamo concentrati su quello che stiamo facendo, siamo contenti dei nostri calciatori, non siamo interessati a parlare di giocatori in questo momento della stagione”



MODELLO ATALANTA – “Possiamo riconoscere che sono stati eccezionali in questi anni, soprattutto nella continuità che è la cosa più difficile. Quando stai tanti anni allo stesso livello è un grandissimo risultato. Il modello dovete chiederlo a loro”



ANCORA SU RONALDO – “I costi di Ronaldo? Settimana scorsa go detto che dobbiamo essere tutti molto responsabili in ciò che faremo e che abbiamo già iniziato a fare. Ronaldo non è solo uno sportivo, è un personaggio di più alto livello, a tutto tondo, il suo salario comprende tante cose che vanno al di là di quello che porta sul campo, ma ciò che rappresenta per un club che lo tessera, per milioni e milioni di tifosi. Ci sono ricerche che dicono che è la persona più conosciuta al mondo. Persone come lui li chiamo personaggi planetari, che vanno al di fuori di una logica di calcio e sport”