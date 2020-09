1









La Roma sta imparando a conoscere Dan Friedkin, il nuovo proprietario giallorosso che continua a lavorare sul nuovo stadio, ma anche sulla squadra. I contatti con il Comune sono stati attivati e l'incontro dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con la dirigenza americana che resterà in Italia ancora per un po'. Almeno fino alla fine del mercato. Dopo essere stati in tribuna in occasione delle prime due partite della squadra, infatti, non faranno mancare la vicinanza anche nella gara di Udine. Ma c'è un retroscena che arriva dall'ultima partita disputata, contro la Juventus.



Allo stadio, scrive il Corriere dello Sport, "è stata notata una grande confidenza tra Friedkin e Paratici, che resta in corsa per ricoprire il ruolo di direttore sportivo alla chiusura del mercato. Contatti sono stati avviati da tempo. Il ruolo di diesse è ancora scoperto e il nuovo presidente vuole inserire un dirigente molto esperto". La prestazione di domenica, proprio contro la Juve, ha stabilizzato la posizione di Fonseca agli occhi della squadra e della dirigenza, anche se fa discutere la rimonta della Juve in inferiorità numerica, ora non può più sbagliare.