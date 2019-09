Fabio Paratici parla a Dazn prima di Brescia-Juve: "Ronaldo ha un piccolo fastidio all'adduttore vediamo nel prosieguo della settimana e nei prossimi giorni come si sentirà. Siamo dispiaciuti per l'assenza di oggi e siamo dispiaciuti per il premio di ieri sera pur rispettando Messi. Pensavamo che dopo la scorsa stagione, la vittoria della Nations League, del campionato di Serie A e della Supercoppa il premio lo meritasse lui".