Una delle evidenze di questa prima parte di stagione è che il reparto arretrato della Juventus ha bisogno di interventi. Alcuni calciatori hanno un'età avanzata e non garantiscono più un numero importante di partite ad alti livelli. Per questo, secondo quanto riporta calciomercato.com, Paratici vorrebbe lanciare l'assalto ad un suo pupillo: Stefan Savic, centrale di difesa in forza all'Atletico Madrid che in Italia ha vestito la maglia della Fiorentina. Prima di lanciare l'assalto al giocatore - che eventualmente avverrà nel 2021 quando andrà in scadenza - Paratici deve risolvere le situazioni di Chiellini e Rugani.