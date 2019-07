Paratici è rientrato in Italia dopo il blitz in Inghilterra. Il capo dell'area sportiva bianconero si era recato tra Londra e Birmingham per definire la cessione di Mattia Perin all'Aston Villa: un affare da 15 milioni di euro, che la Juve vuole definire sin da subito. Non solo Perin, però: resta anche l'addio di Khedira da gestire. Il centrocampista tedesco è in fase di trattativa con il Wolverhampton: nei giorni scorsi era stata paventata una possibilità di rescissione da parte dell'ex Real Madrid, ma adesso è tutto in ballo, con le carte sempre più scoperte. Intanto, Paratici è in Italia e gestisce tutto da Milano. Sono giorni effettivamente molto caldi...