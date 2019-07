di Cristiano Corbo

Non è stato qualcosa all'improvviso, ma l'impatto è stato pazzesco allo stesso modo. Roba di pochi giocatori, sensazioni esclusivamente dei campioni. La Juve si è assicurata il miglior centrale dell'ultima Champions League, quel ragazzino di 19 anni che ha strabiliato il mondo intero e che proprio il mondo intero voleva, uno dei pochi per cui il calcio si è unito sotto la definizione di sicuro fuoriclasse. Testa, cuore, gambe e soprattutto intelligenza: Matthijs de Ligt è l'emblema di una generazione che evita gli stampini e che si racconta attraverso la propria personalità. E per questa Juventus, nella scorsa stagione troppo spesso intimorita e piegata sulle gambe difensive, è un'iniezione principalmente di forza e consapevolezza. Braccio di ferro e gli spinaci.



IL PIU' FORTE - Mancavano gli ultimi dettagli, e cioè i metodi di pagamento e le famose garanzie bancarie che Overmars ha malignamente raccontato ai quattro venti. Burocrazie che non hanno nulla a che vedere con la concretezza di un calciatore che ha fatto una scelta non scontata, ma allo stesso tempo estremamente astuta, incredibilmente ambiziosa. Matthijs ha scelto la Juve perché sotto l'ala della Signora si cresce con costanza e qualità. Tutto ampiamente raccontatogli da Raiola, bellezza poi sprigionata da Cristiano e da quelle parole che forse hanno cambiato poco, forse invece hanno ribaltato tutto. Il centrale più forte del mercato, domani sera, metterà piede a Caselle mentre tutto il globo applaudirà un colpo studiato da due anni e messo a segno quando sembrava tutto finito nelle grinfie di un mercato tremendamente gonfiato. E sì, è un colpo più importante di Cristiano Ronaldo: semplicemente perché CR7 aveva mire e possibilità circoscritte dai suoi numeri. De Ligt, scegliendo il bianconero, ha invece ribaltato le intere gerarchie del calciomercato. Iscrivendo la Juve, per l'ennesima volta, nell'albo dei più grandi. DA DUE ANNI - Una rincorsa lunga chilometri, tutti quelli della tratta Amsterdam-Torino. Percorsi e ripercorsi, per almeno due anni. Già nel 2017, Raiola aveva segnalato a Paratici questo campione in erba che iniziava a estasiare di biancorosso vestito. Poi la crescita, repentina e imponente. E una visita guidata al centro sportivo di Vinovo, centro nevralgico juventino di un'era che oggi sembra lontanissima. Ancora: la fascia da capitano, un'annata incredibile e le convocazioni con l'Olanda: Torino di nuovo nel suo destino, con l'amichevole degli Orange contro un'Italia di scena esattamente all'Allianz Stadium. La prima testimonianza della grandezza Juve l'ha avuta lì, mentre con Van Dijk al suo fianco portava a casa un pareggio probabilmente giusto. Giusto esattamente come la vittoria ottenuta ai quarti di Champions, qualche mese dopo, con il suo vecchio Ajax: aveva siglato il gol decisivo e scritto una pagina pazzesca. Da quello stadio ripartirà, stavolta con le stimmate del campione e non più del predestinato. Inutile sottolineare quanto sia importante la fiducia della Juve, per quello ci sono le cifre. Buona fortuna: il solo talento non basterà.