Sicuramente ha il merito di aver griffato alcuni colpi da 90, come Chiesa, Kulusevski e Morata, ma al contempo ha il demerito di aver trascurato la difesa, anzi, l’ha impoverita di uomini. Per abbassare il monte ingaggi ha ceduto in prestito secco Rugani al Rennes, De Sciglio al Lione e Pellegrini al Genoa, senza trovare nuovi innesti.. E così domani la Juve si trova ad affrontare il Barcellona senza Chiellini, senza De Ligt e con un Bonucci acciaccato. Paratici ha messo in mano a Pirlo una creatura monca, danneggiando la difesa,Questo cita l’ultimo comunicato del Giudice Sportivo Mastrandrea, che ha inflitto una nuova multa al responsabile dell’area sportiva bianconera, per aver tenuto undi Juve-Verona. Recidivo, aggettivo più azzeccato che mai, perché questa sanzione, per motivi del tutto similari. Doppietta, 25mila euro in totale di ammende e diffida. Cosa sarà mai una somma del genere per il CFO della Vecchia Signora, ma il danno di immagine va oltre. Un dirigente bianconero deve evitare questi atteggiamenti, anche per le più dubbie decisioni arbitrali, soprattutto poi dopo aver ricevuto la fiducia e la conferma del presidente Agnelli.