9









Giovedì sarà giorno di assemblea degli azionisti in casa Juve. All'ordine del giorno non ci sarà solamente l'approvazione del bilancio, ma anche il futuro di Fabio Paratici, il cui contratto scade al termine di questa stagione. Sulla posizione del dirigente bianconero grava l'ombra di Federico Cherubini, che Andrea Agnelli sta continuando a promuovere all'interno dell'organigramma juventino. Sul suo futuro invece si affastellano differenti suggestioni e ipotesi da parte di stampa e addetti ai lavori.



LE ULTIME - Paratici ha diverse opzioni per un eventuale "post Juventus". In primis la Roma, che può contare sull'amicizia di Paratici con l'ad giallorosso Guido Fienga e con l'agente Gabriele Giuffrida, vicino all'ambiente romanista. E poi società estere che hanno provato a sondare il terreno come Manchester United e Paris Saint-Germain. Ma non è il caso di correre troppo: fra tre giorni avremo una prima importante risposta.