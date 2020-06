Pochi minuti prima dell'inizio della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "C'è un trofeo in palio. Iniziamo ogni stagione per vincere in tutte le competizioni, quella di stasera è la seconda finale che facciamo quest'anno e cercheremo di vincerla. In squadra c'è un clima di entusiasmo nonostante l'assenza pesante del pubblico".