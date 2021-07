Fabio Paratici è su. L'ex dirigente della Juventus sta provando a portare il difensore, ancora di proprietà dei bianconeri, al Tottenham. Il difensore argentino ha appena vinto la Coppa America con la sua nazionale e l'Atalanta sta lavorando per riscattarlo con una stagione d'anticipo rispetto agli accordi stabiliti: la Juve l'aveva ceduto l'estate scorsa in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 16 milioni, che quindi l'Atalanta potrebbe riscattare subito per poi venderlo in Premier a un prezzo elevato.