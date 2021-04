Come in ogni sessione di mercato estivo, anche quest'anno la Juventus sta valutando quelle occasioni di mercato delle quali parla spesso Fabio Paratici. Giocatori in scadenza di contratto, che non abbiano il prezzo del cartellino e che in un mercato con poca liquidità possono assumere ancora più importanza. Nella lista bianconera è sempre presente il nome di Olivier Giroud, che secondo Tuttosport a fine stagione lascerà il Chelsea e potrebbe diventare un vero e proprio obiettivo di mercato della Juve.