Fabio Paratici punta i parametri zero per confermare la tradizione del club bianconero che da sempre è molto attento alle occasioni di mercato che si presentano di anno in anno. Di certo il primo nome sulla lista del Chief Football Officer bianconero è quello di Christian Eriksen, centrocampista offensivo del Tottenham che non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare con gli Spurs nonostante i numerosi tentativi del club di Levy. Occhio anche a Willian, pallino di Sarri che va in scadenza con il Chelsea a giugno 2020.