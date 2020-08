2









Giorni londinesi. Giorni di obiettivi, non solo di mercato. Ma soprattutto di mercato. Fabio Paratici rientrerà oggi dall'Inghilterra e la notizia arrivata da Londra è che sì, ci ha provato davvero per Raul Jimenez.



LA SITUAZIONE - Stando a quanto raccontato da Tuttosport, il nodo resta sempre il cartellino del giocatore messicano: i Wolves lo valutano 60 milioni di euro, ma sono aperti a soluzioni particolari. Come qualche contropartita, magari tra i giocatori in vetrina che lo stesso Paratici ha mostrato: il preferito degli inglesi è Alex Sandro, ma resta un'ipotesi complicata. Più probabile sarebbe l'inserimento di Romero o di Rugani (che interessa anche al Valencia). Per la Gazzetta, "prevista una puntatina con Jorge Mendes per Jimenez". Ma serve un tesoretto, al momento inesistente.