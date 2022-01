1









Ultime ore di mercato, ore frenetiche e telefoni caldi, in quel della Continassa. Dopo il colpo Dusan Vlahovic, la sessione invernale di calciomercato, per la Juventus, è tutt’altro che finita. In entrata e in uscita. Soprattutto l’ultima voce diventa adesso fondamentale, perché serve sfoltire la rosa, far rifiatare le casse e tagliare il budget stipendi. In questo senso, resta rovente l’asse Torino-Londra, con Juventus e Tottenham protagoniste. In particolare, Fabio Paratici lavora per posizionare tutte le pedine al posto giusto per regalare ad Antonio Conte Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur.



C’è, però, chi non ci sta. Sono i tifosi degli Spurs che sui social hanno lanciato l’hashtag #ParaticiOut, chiaro invito ad andarsene. L’accusa è quella di andare ad aiutare l’ex squadra, rimpinguando le casse bianconere per portare a Londra calciatori che non sono considerati del livello necessario ad alzare l’asticella in casa Tottenham. In estate, le pressioni dei tifosi Spurs, raccolti intorno all’hashtag #NotoGattuso, fecero fare marcia indietro alla proprietà. La posizione di Paratici, ad oggi, sembra essere decisamente più solida, ma la situazione è sicuramente da monitorare, in ogni senso.