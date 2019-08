Un weekend di attesa. E di lavoro. Già, perché mentre Paratici si muove per la cessione, Joao Cancelo si 'becca' la doppia seduta organizzata da Maurizio Sarri. Chissà se presto toccherà al brasiliano Danilo, ma sapremo solo a inizio settimana: se ne riparlerà per chiudere, stavolta. Perché lo stallo? Questioni... di campo. Il Manchester City è impegnato nell'inizio ufficiale della stagione. A Wembley, contro il Liverpool campione d'Europa, si gioca il Community Shield.



LA SITUAZIONE - Ieri si è mosso qualcosa. Paratici a Torino ha incontrato gli agenti di Danilo: ha definito gli aspetti economici dell'affare, anche perché Danilo ha un contratto fino al 2022 con il City, a 5 milioni netti. Soldi che la Juve vorrebbe evitare, o quantomeno alleggerire. Come? Allungando l'accordo di altri due anni, dunque al 2024, a quattro milioni e mezzo. Aggiungendo bonus. PLUSVALENZA - Una volta chiuso il capitolo Danilo, si chiuderà anche l'affare intero. La Juve avrà Danilo e un conguaglio importante: Cancelo sarà valutato 60 milioni in totale. Per i bianconeri, una plusvalenza da 28 milioni di euro.