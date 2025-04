Paratici porta Antonio Conte al Milan? Le ultime

un' ora fa



Fabio Paratici ha deciso di declinare l’offerta del Tottenham, il club con cui aveva lavorato prima della squalifica. Dopo essere approdato a Londra nell’estate del 2021, il dirigente italiano si era dimesso due anni dopo. Nelle scorse settimane, il presidente degli Spurs, Daniel Levy, aveva provato a riportarlo in Premier League, proponendogli un nuovo contratto. Tuttavia, la prospettiva di un ritorno in Serie A e l’opportunità di entrare nel progetto di rifondazione del Milan hanno avuto la meglio.



Il club rossonero è chiamato a una svolta dopo una stagione deludente, e Paratici sembra essere l’uomo giusto per guidare questa rivoluzione. Manca solo l’ufficialità, ma il suo ruolo di futuro direttore sportivo appare ormai definito. Nel frattempo, restano aperte le speculazioni sul nuovo allenatore che prenderà il posto di Conceição. Paratici e l’amministratore delegato Giorgio Furlani sembrano concordare sulla necessità di affidare la panchina a un tecnico italiano. Tra i nomi più accreditati emergono quelli di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, entrambi profili di grande esperienza e personalità. Lo riporta calciomercato.com.