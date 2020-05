Paul Pogba è uno dei pallini di Fabio Paratici. Il CFO della Juventus sta lavorando già dall'anno scorso per riportarlo a Torino ma la pandemia coronavirus ha reso tutto più difficile. A spiegare il motivo è lo stesso dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport: "Pogba è un grandissimo giocatore, ma questi top player avranno meno squadre che potranno pagare i loro ingaggi, sarà più difficile prenderli". Sul centrocampista del Manchester United c'è anche il Real Madrid con Zizou che farebbe carte false per averlo, e nelle ultime settimane si è inserita l'Inter di Beppe Marotta, che lo conosce molto bene per averlo già portato alla Juve.