"Fabio Paratici è più famoso di Mattarella, è il direttore sportivo più potente al mondo" si dicono tra loro al telefono alcuni membri dell'Università per stranieri di Perugia, intercettati nell'ambito dell’inchiesta sull'esame effettuato da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Un passaggio, tra i numerosi dialoghi finiti sui giornali in queste ore, che ha particolarmente colpito l'immaginario collettivo, tanto da finire al centro di numerosi "meme" comparsi su Twitter: ve ne proponiamo alcuni nella nostra fotogallery . Di certo il dirigente della Juve, indagato dalla Procura di Perugia, avrebbe fatto a meno di un paragone così lusinghiero (e decisamente blasfemo, aggiungiamo noi).