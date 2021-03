3









Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della partita contro lo Spezia: “Alla fine purtroppo agli occhi di chi non è di calcio conta sempre e solo vincere. Il risultato conta moltissimo, sappiamo che per raggiungerlo bisogna dare determinate cose. Noi seguiamo questa idea, cerchiamo di giocare al massimo e alla fine cercheremo di portare a casa i tre punti”​



SUI CICLI - “Abbiamo già cambiato per tre, quattro volte, siamo sempre riusciti a vincere, questo è un merito. Quest’anno abbiamo rinnovato, una nuova linea, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto e siamo convinti che questa linea darà i frutti sperati”.



SUL MERCATO ESTIVO – “Non è una domanda consona. Logicamente le scelte devono essere contestualizzate al momento, non a posteriori. Le cose possono cambiare, siamo molto convinti delle cose che abbiamo fatto, abbiamo rinnovato la rosa, abbiamo cambiato allenatore e siamo contenti della via che abbiamo intrapreso”​



SU PIRLO – “Ad Andrea piace la pressione. La squadra cerca di avere una linea di gioco, cerca di portarla avanti. Le assenze? Non son un argomento che noi utilizziamo, abbiamo una rosa competitiva, con giocatori che possono sopperire alle assenze, anche se pesa avere tanti giocatori fuori”



DE LIGT – “Ha preso un colpo sabato, ha provato oggi ma sentiva dolore, abbiamo preferito preservarlo. Gioca Frabotta”