Fabio Paratici, a Sky Sport, ha parlato poco prima di Fiorentina-Juve.



LE SCELTE - "Dybala-Ronaldo hanno giocato spesso insieme, con tre allenatori insieme. Quest'anno non è che non hanno fatto la differenza, Dybala ha giocato pochissime gare purtroppo e ne abbiamo sentito la mancanza. L'anno scorso avevamo Higuain, l'anno prima Mandzukic. Hanno giocato insieme, anche separati. Facciamo 50-55 partite, è normale che ci sia ricambio".



LA FOTOGRAFIA - "Se parliamo dell'andata, alle 7, un'ora prima della partita, ci dicevano che era stata invertita la sentenza della gara con il Napoli. E questo ha inciso. Non abbiamo potuto schierare Rabiot. Poi ci sono i nostri difetti: abbiamo fatto una stagione con partite buone e meno buone e i motivi stanno in un'analisi più approfondita".



SUPERLEGA - "Come vive la società questo momento? Viviamo con grande serenità questa situazione, siamo tranquillissimi di aver agito con la massima limpidezza. Siamo sereni per ciò che succede. Vedo il presidente ogni giorno, è sereno e progetta il futuro. Personalmente so quanto ci tenga al bene del calcio in generale e della Juventus".



FUTURO - "Le reazioni violenti dopo la Super League hanno distolto l'attenzione dalle cause e dalle proposte fatte, poi sono state raccontate cose non vere. Nessuno ha mai pensato di abbandonare i campionati, la formula non era chiusa. Non è luogo e momento giusto per fare queste considerazioni. Tutti dicono che non erano stati avvertiti? Beh, queste sono dinamiche diverse che vanno affrontate in altri ambiti e momenti. Non credo che il pregara sia il momento più opportuno".



PIRLO - "Sì, in caso di Champions. Non pensiamo al piano B. Abbiamo fiducia in ciò che stiamo facendo, a ciò che sta facendo il tecnico. Sì, certo. Con la Champions Pirlo sarà confermato".