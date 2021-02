1









Il dirigente della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro la Roma: “Al di là della sconfitta terapeutica, credo che sia difficile fare un filotto di 10 o 12 vittorie consecutive, il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le sue idee, per conoscere i giocatori. Giocatori che si sono conosciuti tra di loro, ad inizio anno il mister non ha avuto il tempo di provare. Essendo l'unica squadra fra le prima 7 del campionato che ha cambiato in corsa, le prove le ha abbiamo durante il campionato”.



SULLA ROMA – “Stasera ci sono 90 minuti molto difficili, la Roma è una squadra che gioca molto bene, ha un allenatore molto bravo con una dirigenza che ha portato giocatori nuovi. Pensiamo a stasera, una partita per volta, che giocando ogni tre giorni è difficile”. SU DZEKO – “Dzeko in panchina? È un bravo giocatore, la Roma però ne ha tanti, noi dobbiamo pensare ai nostri giocatori. Se devo pensare anche a Dzeko faccio troppa fatica”.