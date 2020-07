1









Il CFO della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del derby contro il Torino, soffermandosi inizialmente sul rinnovo di Buffon: “Ritorno da Parigi? Non ce lo aspettavamo, però appena c’è stata l‘opportuna l’abbiamo colta. Siamo molto felici per Gigi. Io sono un po’ di parte, è un grande amico. È una persona da cui ho imparato molto, sia dal punto di vista professionale che umano, per questo sono doppiamente felice”



SULLA SQUADRA - “Questo è un calcio un po’ differente, la condizione non è omogena per tutti i calciatori. È difficile, quando le squadre sono chiuse non hai sempre la brillantezza per fare qualche giocata, come quelle di Dybala. Col Milan abbiamo fatto 30 minuti eccellenti, col Napoli un'ottima gara. Ma ci son anche gli avversari in campo”



SU PIRLO - “Ci sono allenatori che sono passati dalla nostra Primavera, da Marco Baroni a Fabio Grosso, che stanno allenando stabilmente in Serie B e Serie A. Questo succede nella Juve ed è successo anche in passato, perchè Gasperini è passato da qui, tanti altri allenatori sono passati da qui. Con Andrea abbiamo mantenuto un grande legame, ora non mi sembra il caso di commentare queste notizie quando l’Under 23 si sta giocando l'accesso alla Serie B. Lasciamoli tranquilli, devono cercare di fare il meglio possibile, hanno già raggiunto un traguardo storico, perchè due anni sono pochissimi. È stato un progetto su cui abbiamo investito molto e per questo siamo molto felici”.