Il ds della Juve Fabio Paratici ha parlato così nel pre partita contro il Cagliari: "Le condizioni di Dybala andranno valutate giorno dopo giorno, ha un piccolo fastidio muscolare e si deve capire come evolverà. Quando ci condiziona la Champions sul futuro? Giocheremo in continuazione per una stagione e mezzo,una partita non potrà cambiare delle valutazioni che si fanno in 13/14 mesi. Ora siamo concentrati sulle ultime due giornate di campionato, poi affronteremo la Champions".