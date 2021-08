Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, ha così commentato i giri di mercato del difensore Cristian Romero: "Caro Paratici, notiamo comeSarebbe così gentile da spiegarci come sia possibile tutto questo? Ha sbagliato l’anno scorso a venderlo a poco oppure quest’anno a acquistarlo a tanto? Oppure ha esagerato in entrambe le circostanze? Perché, se i numeri non ingannano (e non lo fanno mai), almeno una volta ha sbagliato in modo clamoroso, o a svalutarlo quando lo ha mandato all’Atalanta, o a sopravvalutarlo quando lo ha portato a Londra.