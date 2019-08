Il mercato della Juventus è tutt'altro che chiuso. Fabio Paratici sta lavorando per portare a termine alcune cessioni prima di dare l'assalto ad almeno un colpo in entrata. La volontà del club bianconero, nonostante le smentite, è quella di acquistare un attaccante e il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Mauro Icardi. Senza le cessioni di Mandzukic, Higuain e (forse) Dybala è pero difficile pensare ad un assalto bianconero che vada a buon fine. In stand-by anche l'acquisto di Federico Chiesa, bloccato dalla Fiorentina.