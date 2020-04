Come un ossessione. Fabio Paratici è pazzo di Erling Braut Haaland. Secondo la stampa norvegese la Juventus nei prossimi mesi farà un tentativo per portarlo a Torino. Sarebbe il terzo in pochi anni. Ai tempi del Molde stava per portarlo a casa per cinque milioni: era tutto fatto tra i club, i bianconeri l'avrebbero girato in prestito al Sassuolo per farlo crescere; non se ne fece niente perché il giocatore preferì il Salisburgo. A gennaio scorso la Juve ci riprova: tanti club su di lui, ma alla fine la spunta il Borussia Dortmund. Che il terzo tentativo sia quello buono?