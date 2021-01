Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Dazn: “Abbiamo vissuto un’altalena di emozioni, perdendo a Milano contro l’Inter e vincendo il 18esimo titolo di questi anni di Juve, è stata una grandissima soddisfazione. Giochiamo ogni tre giorni, cerchiamo di interpretare al meglio ogni partita, quasi sempre ci siamo riusciti, contro l’Inter non abbiamo fatto bene”.



SULLA FAME E LE PAROLE DI CHIELLINI – “Noi abbiamo un gruppo di giocatori molto responsabile, quelli più anziani come Chiellini, Buffon e Bonucci sono dei campioni, dobbiamo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto, quando parlano non parlano mai a casa. Il campione ferito è sempre pericoloso da affrontare”



MERCATO – “Kulusevski è un giocatore molto giovane, ci dimentichiamo spesso. Al di là di questo, per il mercato di gennaio non abbiamo necessità, è un mercato di opportunità, stiamo alla finestra e vediamo se c’è qualcosa di interessante”.