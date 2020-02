Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro la Spal: "La Juventus ha un obiettivo dall'inizio dell'anno, che è quello di arrivare competitivi a primavera; siamo negli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia e primi in campionato. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati alll'inizio ci siamo arrivati in questo momento. Abbiamo fatto ottime gare, alcune meno buone ma come capita in tutte le stagioni: di media facciamo 50/55 partite l'anno, quindi è normale che ci siano prestazioni migliori e peggiori in base all'avversario, alle condizioni fisiche di qualche giocatore. Quando arriviamo a questo momento della stagione ci sono sempre questi tipi di dinamiche e discussioni. Se torniamo indietro con gli anni e vediamo gli articoli di giornale di questo periodo sono gli stessi di ora. Non ci preoccupiamo, siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo e felici di viverlo nel miglior modo possibile".