L'attaccante del Kosovo Vedat Muriqi aveva brillato anche contro l'Inghilterra, andando a segno su rigore e convincendo ulteriormente le italiane sulle sue tracce: secondo quanto raccontato da Sabah, infatti, Fiorentina, Lazio e Napoli seguono il classe '94 di proprietà del Fenerbahce e lo avevano già visionato nella precedente gara con la Repubblica Ceca. Non solo: dal Kosovo assicurano che anche la Juventus stia prendendo nota sulle doti di Muriqi, attualmente al Fenerbahce. Non solo: gli stessi bianconeri avrebbero inviato degli scout proprio al super derby turco tra Fener e Galatasaray. Partita per cuori fortissimi.