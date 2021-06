Nella giornata di domani, la Juventus chiuderà un capitolo importante della propria storia. All'Allianz Stadium, infatti, si svolgerà la conferenza stampa congiunta tra Andrea Agnelli e Fabio Paratici con la quale il club saluterà e renderà onore per quanto fatto al dirigente, tra i protagonisti del recente, lunghissimo, ciclo di vittorie. Proprio per quanto fatto in questi anni, anche al netto degli errori, soprattutto nell'ultimo periodo in bianconero, Paratici rimane uno dei dirigenti più apprezzati in giro per l'Europa, e per questo cercato dai presidenti ora che si trova sul mercato. Non è un caso, quindi, che si scaldi sempre di più la pista che lo vedrebbe a Londra, sponda Tottenham, per riformare la coppia con Antonio Conte.



VOCI DALLA FRANCIA - La trattativa tra Paratici e Tottenham è tutt'altro che conclusa. Le parti non hanno ancora trovato un accordo e per questo altri grandi club potrebbero approfittarne. Uno su tutti, secondo quanto riporta il media francese Footmercato, potrebbe essere il Paris Saint-Germain. In questo momento, si tratterebbe solo di una richiesta di informazioni da parte del club parigino, nei confronti di Paratici. La possibilità, però, è che i contatti si infittiscano e, chissà che, nelle discussioni non rientri anche l'affare Cristiano Ronaldo. D'altronde, Paratici sa già come far muovere il campione portoghese.