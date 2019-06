Tra Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, i due grandi nomi sul taccuino di Fabio Paratici per rinforzare con un colpo da sogno il centrocampo della sua Juventus, si inserisce il nome di Adrien Rabiot, che dalla Francia danno praticamente già in viaggio verso Torino dopo il conclamato addio al Paris Saint-Germain a parametro zero, ma anche l'idea più intrigante del lotto, almeno in ottica futura. Si parla di Nicolò Zaniolo, gioiello della Roma classe '99, ansioso di mettersi in mostra nelle prossime sfide dell'Italia Under 21 all'Europeo di categoria, dopo un esordio sfortunato e in ombra. I giallorossi vogliono a tutti i costi il suo rinnovo di contratto, dopo una stagione in cui è letteralmente esploso nella capitale, ma hanno bisogno di circa 50 milioni di euro di plusvalenza per sistemare il bilancio, come racconta Gazzetta.it.



LA JUVE E' PRONTA - Ecco perché Paratici osserva con attenzione la situazione giallorossa, pronto ad accelerare di colpo le operazioni per portare Zaniolo in bianconero. I giocatori con cui fare cassa sono altri nella mente della Roma, da Kostas Manolas, altro obiettivo della Juventus, per cui servono i 36 milioni di euro di clausola rescissoria, a Lorenzo Pellegrini, obiettivo ormai declassato per il centrocampo bianconero, e Edin Dzeko, che sembra sempre a un passo dal trasferimento all'Inter. Al momento, però, nessun affare in uscita è stato concluso e mancano poco più di dieci giorni alla fatidica data del 30 giugno. La Juventus ha sul piatto un'offerta vicina ai 40 milioni, magari con la possibile aggiunta di una contropartita appetibile per la Roma. E aspetta, con Paratici pronto come un falco a mettere le mani su Zaniolo.